Irak Başbakanı İbadi: PKK’ya izin vermeyiz

Irak
Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü PKK
dahil ülkede bulunan tüm grupların silahlarını bırakmasını istedi. İbadi yaptığı açıklamada "Irak, Türkiye
ve Suriye
sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunu bakanlar kurulu toplantısında detaylıca ele aldık. Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve İran
üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye'ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken yabancı silahlı bir örgütün (PKK) komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?" diye konuştu.