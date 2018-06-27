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Başbakanı İbadi: ’ya izin vermeyiz

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Irak Başbakanı İbadi: PKK’ya izin vermeyiz
Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü dahil ülkede bulunan tüm grupların silahlarını bırakmasını istedi. İbadi yaptığı açıklamada "Irak, ve sınırındaki güvenliğin sağlanması konusunu bakanlar kurulu toplantısında detaylıca ele aldık. Özellikle Kandil bölgesinde bir tırmanış var. Orası Irak, Türkiye ve üçgenidir. Orada hayat adeta yok. Yerli veya yabancı hiçbir grubun Irak topraklarını kullanarak komşu Türkiye'ye saldırı yapmasına izin vermeyiz. Devlet dışı tüm grupların silahlarını bırakmasını isterken yabancı silahlı bir örgütün (PKK) komşu ülkeye saldırmasına nasıl izin veririz?" diye konuştu.
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Irak Başbakanı İbadi: PKK’ya izin vermeyiz
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