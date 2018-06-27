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'te soykırımı nedeniyle bir kişiye ömür boyu hapis cezası

'in başkenti Stockholm'de soykırım suçlarını araştırmak amacıyla kurulan mahkeme, 1994'te 'da 800 binden fazla kişinin öldüğü soykırımda insanlık suçu işlediği gerekçesiyle Theodere Tabaro'yı ömür boyu hapse mahkum etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 14:35
İsveç'te Ruanda soykırımı nedeniyle bir kişiye ömür boyu hapis cezası

Mahkeme, 49 yaşındaki kökenli vatandaşı Tabaro'yu cinayet, adam kaçırma ve başkalarını suç işlemeye teşvik etmekten suçlu buldu.

Örebro kentindeki evinde 2016'da gözaltına alınan Tabaro'ya ülkede en ağır ceza olan müebbet hapis verildi.

Expressen gazetesinin haberine göre, Tabaro, 1998'de İsveç'e yerleşmiş, 2016'da da vatandaşlık almıştı.

Tabaro'nun avukatıThomas Bodström, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, kararın son derece ağır olduğunu ve müvekkilinin Ruanda rejiminin işlediği suçlar hakkında İsveç mahkemelerine ifade vererek yardımda bulunduğunu savundu.

İsveç'te daha önce de 2013'te ve 2017'de 2 Ruandalı soykırıma karıştıkları gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

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İsveç'te Ruanda soykırımı nedeniyle bir kişiye ömür boyu hapis cezası
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