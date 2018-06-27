Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Japonya'da halktan biriyle evlenmeyi seçen ikinci prenses

'da halktan biriyle evlenmeyi seçen ikinci prenses

Japon imparatorluk ailesinde Prenses Mako'nun ardından Prenses Ayako da soylu kökenleri olmayan biriyle evleneceğini açıkladı. Bu evliliğin gerçekleşmesi aynı zamanda prensesin unvanından feragat etmesi anlamına gelecek.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 16:26
Japonya'da halktan biriyle evlenmeyi seçen ikinci prenses

hükümetine bağlı İmparatorluk Sarayı Ajansı, İmparator Akihito'nun kuzeni Prens Takamodo'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako'nun bir denizcilik şirketinde çalışan 32 yaşındaki Kei Moriya ile evleneceğini duyurdu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'da halktan biriyle evlenmeyi seçen ikinci prenses
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN