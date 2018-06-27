Japonya'da halktan biriyle evlenmeyi seçen ikinci prenses

Japonya hükümetine bağlı İmparatorluk Sarayı Ajansı, İmparator Akihito'nun kuzeni Prens Takamodo'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako'nun bir denizcilik şirketinde çalışan 32 yaşındaki Kei Moriya ile evleneceğini duyurdu.