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ların kullanımıyla ilgili flaş adım

ların Yasaklanması Örgütü'ne, kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığının tespit yetkisi verildi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 17:21 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 17:44
Kimyasal silahların kullanımıyla ilgili flaş adım

Hollanda'nın Lahey kentinde KSYÖ tarafından düzenlenen 4. Acil Taraf Devletler Konferansında, İngiltere'nin inisiyatifi ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu toplam 22 ülke ile ortak sunulan KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesini öngören karar tasarısı kabul edildi.

Kabul edilen tasarıya göre, KSYÖ'ye, kullanımının belirlenmesi yetkisi dışında kimyasal silah saldırılarından kimin sorumlu olduğunu tespit etme yetkisi verildi.

Konferansta, 24'e karşı 82 oyla kabul edilen yeni karar tasarısını ABD ve Avrupa Birliği kabul ederken Rusya, İran ve Suriye ret oyu verdi.

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Kimyasal silahların kullanımıyla ilgili flaş adım
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