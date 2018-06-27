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Komşu ülke böyle uyardı: ' savaşları çıkabilir'

meclisi Buşehr milletvekili Abdulhamid Haydari, ülkede yaşanan krizinin halk arasında su savaşına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 15:32
Komşu ülke böyle uyardı: 'Su savaşları çıkabilir'

'dan yayın yapan "etemaadonline" haber sitesine konuşan Haydari, ülkede kaynaklarının azaldığını ve durumun her gün kötüye gittiğini söyledi.

Haydari, "Biz daha önce su savaşları hakkında bir şeyler duymuştuk fakat şu anda yavaş yavaş buna şahit oluyoruz. Su sıkıntısı yaşayan halk diğer bölgelerdeki halka karşı kin duymaya başlıyor. Su halkın vazgeçebileceği bir şey değil. Herkes kendi ailesini, köyünü ve yaşadığı kenti düşünüyor." dedi.

ARAP ÜLKELERİ DAHA KURAK OLMASINA RAĞMEN SU KRİZİ YAŞAMIYOR

Ülkedeki su krizinin iyi yönetilemediğini belirten Haydari, nin İran'daki birçok eyaletten daha iklime sahip olduğunu ancak su konusunda sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

Haydari, bu durumun sorgulanması gerektiğini belirterek, "Buşehr eyaleti aylardır su kriziyle mücadele ediyor. Güneydeki kentler ve köylerdeki durum daha kötü. Toplum çöküşün eşiğinde." ifadelerini kullandı.

İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oldu. Ülkenin çeşitli kentlerinde yaşanan kuraklığa karşı yeterli önlem alınmadığı gerekçesiyle protesto gösterileri düzenlenmişti.

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Komşu ülke böyle uyardı: 'Su savaşları çıkabilir'
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