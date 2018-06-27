Muhammed Ali’nin çiftliği satılıyor

ABD
'li efsane boksör Muhammed Ali
'nin Michigan eyaletinde bulunan çiftliği bu ay satışa çıktı. Boksörün eşi Lonnie Ali'nin Berrien Springs köyünde bulunan 327 dönümlük çiftliği 2 milyon 895 bin 37 dolara (yaklaşık 13 milyon 578 bin 172 TL) satacağı öğrenildi. 2016'da 74 yaşında hayatını kaybeden boksör parkinson hastalığına yakalanmadan 10 yıl önce yani 1975'te 100 yıllık çiftliği satın almış ve emekliliğini bu evde geçirmişti. Çiftliğin satış rakamının sonundaki 37 doların boksörün kazandığı 56 maçtan elde ettiği 37 nakavtı temsil ettiği öğrenildi. Çiftlikte 4 yatak odalı evin haricinde ahır, havuz, spor salonu, garajlar, avlular ve bir ofisi olduğu belirtiliyor. Muhammed Ali'nin dinlendiği ve maçları için enerji depoladığı evde egzersiz yaptığı boks ringine ilaveten bir sauna odası ve masaj salonu da bulunuyor. Muhammed Ali'nin 1970'li ve 80'li yıllarda antrenmanlarını yaptığı spor salonu içinde boksöre özel bakımların yapıldığı bir SPA bölümü de var. Havuzun yanında ise bir dış mekân mutfağı ve küçük bir banyo bulunuyor. Evin mutfağı ise kullanışlılığı ile göze çarpıyor. Bahçede bir barbekü bölümü ve tam boyda bir basketbol sahası yer alıyor. Çiftlik huzur duymak, doğanın güzelliğini hissetmek ve dinlenmek için oldukça elverişli bir yaşam alanı olarak gösteriliyor.