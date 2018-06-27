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, ile görüştü

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 16:07
Prens William, Mahmud Abbas ile görüştü

William, Devlet Başkanı ile görüştü.

PRENS WİLLİAM TURUNA FİLİSTİN'DE DEVAM EDİYOR

Ürdün ve İsrail'i ziyaret eden İngiltere Prensi William, turuna Filistin'de devam ediyor. İsrail ve Filistin'e ziyaret gerçekleştiren ilk kraliyet üyesi olan , İsrail sınırında kendisini karşılayan Filistin Tören Muhafızları ile birlikte Ramallah'a geldi. William, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.


İsrail Cumhurbaşkanı ile dün görüşen Prens William, Mahmud Abbas'a Rivlin'in barış mesajını iletecek.

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Prens William, Mahmud Abbas ile görüştü
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