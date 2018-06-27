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Putin, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

Devlet Başkanı , Başkanı ’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u kabul etti.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 16:55
Putin, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü

Putin, Bolton ile Kremlin'deki görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, ikili ilişkilere değindi.

"Rus-Amerikan ilişkilerinin çok iyi durumda olmadığını belirtmekten üzüntü duyuyorum." diyen Putin, bunun önemli derecede 'nin iç politikasındaki acı mücadelenin sonucu olduğunu ifade etti.

Bolton'un 'ya yaptığı ziyaretin, ile ABD arasında tam formatlı ilişkileri yeniden kurmak için ilk adımların atılabileceği umudunu verdiğini kaydeden Putin, Rusya'nın hiçbir zaman cepheleşmeden yana olmadığını aktardı.

Putin'in Bolton'u kabulünde, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu da hazır bulundu.

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Putin, Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüştü
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