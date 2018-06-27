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Schulz'dan ayrımcılık itirafı

SPD'nin eski lideri , Almanya'da Erdoğan'a desteğin arkasında,Almanya'daki Türklerin yaşadığı ayrımcılık tecrübelerinin yattığını söyledi. Schulz, onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türklerin kendilerini Erdoğan ile özdeşleştirdiği ve Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere gurur hissi verdiği yorumunda bulundu. Adeta itiraf niteliği taşıyan bu açıklamada Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına karşı faşizan yaklaşımların sergilendiği de gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 17:09 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 17:27
Schulz'dan ayrımcılık itirafı

eski Genel Başkanı , Almanyalı Türklerin çoğunun Türkiye'deki seçimlerde tercihlerini Cumhurbaşkanı 'dan yana kullanmalarının arkasındaki nedenlerden birinin, edindikleri ayrımcılık tecrübeleri olduğu kanısında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde Almanya'daki oyların yüzde 64.7'sini almıştı.

"ERDOĞAN GURUR HİSSİ VERİYOR"

Düsseldorf'ta çıkan Rhenische Post gazetesine konuşan Schulz, Erdoğan'ın zaferinden sonraki kutlamaların "üç veya dört kuşaktır Almanya'da yaşayan ve Alman vatandaşı olan Türklerin hâlâ birçok alanda mağduriyete uğramalarına bir tepki" olduğunu söyledi. Birçok alanda hâlâ yeterli eşitliğin sağlanmadığına dikkat çeken Schulz, buna günlük hayatta karşılaşılan "Almanca da konuşuyor musunuz?" gibi soruları ve ev veya iş ararkan yaşanan haksızlıkları örnek gösterdi. Schulz, Erdoğan'ın Almanyalı Türklere gurur hissi verdiğini belirtti.

ERDOĞAN'IN ALMANYA'DAKİ OY ORANI YÜZDE 64,7 OLDU

Almanya'da bir milyon 400 bin civarında Türk seçmen bulunuyor. Essen'deki Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nin verilerine göre, 24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 660 bin seçmen sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçmenlerin yüzde 64,7'sinin oyunu aldı. AKP ise yüzde 55,6 oy oranı ile Almanya'da en çok oy alan parti oldu.

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Schulz'dan ayrımcılık itirafı
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