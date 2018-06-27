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Son çekimi ölüm ritüeli olmuş

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Son çekimi ölüm ritüeli olmuş
Fransa'nın Strasbourg kentindeki otel odasında 8 Haziran'da ölü bulunan ünlü ABD'li şef 'in son çekimini Asya'da bir ölüm ritüelinde yaptığı ortaya çıktı. Bourdain'in ölümünden iki hafta önce CNN'de yayımlanan "" programı için çektiği son bölümde Himalayalar'ın doğusundaki Butan Krallığı'nda bir ölüm ritüelini çekmesi büyük şaşkınlığa neden oldu. Programın direktörü , "Bu şimdi ironik görünüyor" dedi. Bu bölümde Bourdain'in bir dağ manzarasına bakarak , "Günde birkaç dakika ölümü düşünmenin içi aydınlatıcı ve iyileştirici olduğu düşünülür" dediği duyuluyor.
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Son çekimi ölüm ritüeli olmuş
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