Son çekimi ölüm ritüeli olmuş

Fransa'nın
Strasbourg kentindeki otel odasında 8 Haziran'da ölü bulunan ünlü ABD'li şef Anthony Bourdain
'in son çekimini Asya'da bir ölüm ritüelinde yaptığı ortaya çıktı. Bourdain'in ölümünden iki hafta önce CNN'de yayımlanan "Parts Unknown
" programı için çektiği son bölümde Himalayalar'ın doğusundaki Butan Krallığı'nda bir ölüm ritüelini çekmesi büyük şaşkınlığa neden oldu. Programın direktörü Darren Aronofsky
, "Bu şimdi ironik görünüyor" dedi. Bu bölümde Bourdain'in bir dağ manzarasına bakarak , "Günde birkaç dakika ölümü düşünmenin içi aydınlatıcı ve iyileştirici olduğu düşünülür" dediği duyuluyor.