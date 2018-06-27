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Son dakika:'den 'ye tepki: İki yüzlülük!

Ankara, Genel İşler Konseyi'nin ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlamama kararı almasına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 27.6.2018 13:25 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 13:52
Son dakika:Türkiye'den AB'ye tepki: İki yüzlülük!

'nden yapılan açıklama şöyle:

"Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nin 26 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların ülkemize ilişkin bölümü bir kez daha 'nin ülkemize karşı önyargılı ve hakkaniyetle bağdaşmayan tutumunu yansıtmaktadır.

ANLAMSIZ YENİ KOŞULLARI KABUL ETMİYORUZ

Sözkonusu kararlarda, ülkemizin adaylık statüsüne halel getirilmemekle birlikte, "AB Genişlemesi" bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Öte yandan, hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamak mümkün değildir.

AB'nin, 'ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB'nin sözkonusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek iki yüzlülük ve tutarsızlıktır."

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Son dakika:Türkiye'den AB'ye tepki: İki yüzlülük!
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