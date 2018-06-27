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üretimini rekor düzeye çıkaracak

İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün () arz artışı kararının ardından, , petrol üretimini Temmuz ayında rekor düzeye tırmandırmaya hazırlanıyor.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 09:30
Suudi Arabistan petrol üretimini rekor düzeye çıkaracak

İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün () arz artışı kararının ardından, , petrol üretimini Temmuz ayında rekor düzeye tırmandırmaya hazırlanıyor.

OPEC ÜYESİ ÜLKELER VE RUSYA KISTIKLARI PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRACAK

OPEC üyesi ülkeler, geçen hafta Viyana'da gerçekleştirdiği olağan toplantısında, geçen yıl ile birlikte kıstıkları petrol üretimini yeniden artırmayı kararlaştırdı.

Suudi Arabistan petrol sektörüne yakın kaynaklara göre, en büyük patrol üreticisi, Temmuz ayında üretimi tarihin en yüksek düzeylerine yükseltecek.
Buna göre, Haz ayında günlük ortalama üretimin 10.8 milyon varile çıkması beklenen Suudi üretiminin, Temmuz ayında günde 11 milyon varil ile yeni rekor düzeye fırlayacak.

ABD'NİN İRAN AMBAROGOSU

Diğer yandan ABD, İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden, bu alımlarını Kasım ayından itibaren sonlandırmalarını istemeye hazırlanıyor.
ABD basınının "Pentagon kaynaklarına" dayandırdığı haberlere göre, ABD yönetimi müttefiklerinden petrol alım planlarını, İran alımlarını Kasım ayında "tamamen durdurmayı" hedefleyecek şekilde yapmalarını önerecek.


Haberlere göre, bir ABD heyeti de, İran'dan doğacak "arz boşluğu"nun doldurulmasına ilişkin çalışmalar başlatmak üzere, önümüzdeki günlerde Ortadoğu'daki petrol üreticilerini ziyaret edecek.

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Suudi Arabistan petrol üretimini rekor düzeye çıkaracak
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