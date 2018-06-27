Türkiye’deki mültecilerin seçim sevinci

Türkiye
'de
pazar günü gerçekleştirilen seçimin sonuçları yankılanmaya devam ediyor. Ortadoğu
konusundaki haberleriyle adından söz ettiren Middle East Eye isimli site de, seçim sonuçlarını Türkiye'de yaşayan mültecilere sordu. 2016'da Musul
'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 24 yaşındaki Iraklı Muhammed Hamdan, "Erdoğan'ı destekledik. Çünkü o bütün Müslümanları kardeşi gibi görüyor. Korkunç bir savaş yaşadık. Türkiye bize sahip çıktı" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın seçimi kaybetme ihtimaline karşın Türkiye'yi terk etme planları yaptıklarını belirten göçmenler Muharrem İnce
'nin Suriyelileri geri gönderme açıklamalarına da tepkili olduklarını belirtti.