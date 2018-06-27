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’deki mültecilerin seçim sevinci

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Giriş Tarihi: 27.6.2018
Türkiye’deki mültecilerin seçim sevinci
'de pazar günü gerçekleştirilen seçimin sonuçları yankılanmaya devam ediyor. konusundaki haberleriyle adından söz ettiren Middle East Eye isimli site de, seçim sonuçlarını Türkiye'de yaşayan mültecilere sordu. 2016'da 'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan 24 yaşındaki Iraklı Muhammed Hamdan, "Erdoğan'ı destekledik. Çünkü o bütün Müslümanları kardeşi gibi görüyor. Korkunç bir savaş yaşadık. Türkiye bize sahip çıktı" dedi. Cumhurbaşkanı 'ın seçimi kaybetme ihtimaline karşın Türkiye'yi terk etme planları yaptıklarını belirten göçmenler 'nin Suriyelileri geri gönderme açıklamalarına da tepkili olduklarını belirtti.
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Türkiye’deki mültecilerin seçim sevinci
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