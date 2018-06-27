Uzay ülkesi Asgardia’da yemin töreni gerçekleşti!

Asgardia olarak adlandıran ve Uzay
Cumhuriyeti olduğu iddia edilen bir topluluk tarafından seçilen yeni "devlet başkanı" Igor Ashurbeyli, yemin ederek görevine başladı. Seçilmiş vekillerden oluşan meclisi tarafından oylama ile kabul edilen bir anayasası bulunan Asgardia, gelecekte uzayda koloniler kurabilmeyi hedefliyor. 12 Ekim 2016'da Azerbaycan
asıllı bilim adamı ve işadamı Igor Ashurbeyli tarafından kurulan Asgardia'nın bugün 200 binden fazla üyesi bulunuyor. Ashurbeyli, ilk hedeflerinin 5 yıl içerisinde tüm dünyaya internet yayını yapan uyduları Dünya yörüngesine yerleştirmek olduğunu belirtti. Ardından 10-15 yıl içerisinde uzay yolculukları için mekikler yapmayı planlayan topluluğun, üçüncü hedefi ise 25 yıl sonra Ay üzerinde bir yerleşim yeri kurabilmek.