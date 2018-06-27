Yasaklar ters tepti Avrupa ‘Erdoğan’ dedi

Avrupa ülkelerinin Türk bakan
larının gurbetçilerle buluşmasını engellemesi, terör örgütü propagandalarına destek çıkması ve Avrupa'da yaşayan Türkleri hedef gösteren açıklamalar yapması bir kez daha sandıkta ters tepti. Avrupa ülkelerinde ve Türkiye
'nin kültürel bakiye olarak gördüğü coğrafyalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yüksek oranda oy aldığı görüldü. HOLLANDA: Seçim
vaatlerinde Kuran-ı Kerim'i yasaklayıp camileri kapatma sözü veren Hollanda
lı Geert Wilders
, Türkiye'deki seçim sonuçlarını kutlayanların fotoğraflarını paylaşarak "Tam bir istila. Erdoğan'ın İslamofaşizmini kutlayan Türkler. Uyum değil kolonizasyon" ifadelerini kullandı. Hollanda'da'da Erdoğan yüzde 73 oranında oy aldı. ALMANYA: AK Parti
etkinliklerini engelleyen ancak teröre destek veren organizasyonlara destek çıkan, meydanlarda PKK
/YPG bayrağı açan gruplara polis koruması sağlayan Almanya
'da yaklaşık 422 bin gurbetçinin oyunu alan Erdoğan yüzde 64,8'e ulaştı. AVUSTURYA: Avusturya
'da hükümet ortaklarından FPÖ'nün Meclis Grubu İdari Amiri Johann Gudenus, Erdoğan'a oy verenlerin Türkiye'ye dönmesi gerektiğini söyledi. Avusturya'da da 37 binin üzerinde oy alan Erdoğan en yakın rakibine yüzde 50'den fazla fark atarak yüzde 72,3'lük bir desteği arkasına aldı. BELÇİKA:
Avrupa Birliği kararlarına rağmen PKK'ya terör örgütü muamelesi yapmayan, PKK'lı teröristlerin yargılanamayacağı yönünde karar alan ve Avrupa Birliği'nin kalbinde kurulan PKK çadırlarına izin veren Belçika
'da kullanılan her 4 oydan 3'ünü alan Erdoğan, 56 bin oyla yüzde 74,9'luk orana ulaştı. FRANSA:
Europol raporlarına göre PKK'ya gönderilen milyonlarca euronun toplandığı, PKK paçavralarıyla eylemlerin açıkça yapıldığı Fransa
'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek oranda bir destek aldı. Erdoğan, bu ülkeden de 101 bin oy alarak yüzde 63.7'lik bir destek kazandı. TİKA ETKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışı oylarında ayrıca Bosna Hersek
, Lübnan, Ürdün ve Kosova gibi ülkelerde de ezici bir zafer elde etti. Avrupa basınında yapılan yorumlarda, Türk seçmenin Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını düşündükleri kaydıdildi. TİKA
ile Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerinin de Türkler tarafından takdir edildiği belirtildi.