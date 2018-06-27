Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Yasaklar ters tepti Avrupa ‘Erdoğan’ dedi

Yasaklar ters tepti Avrupa ‘Erdoğan’ dedi

Avrupa’nın yasaklı siyaseti sandığa gömüldü. ların etkinliklerine engel olan, ancak paçavralarıyla düzenlenen eylemlere destek çıkan ülkelerde ezici bir çoğunlukla Erdoğan zaferi çıktı

Giriş Tarihi: 27.6.2018
Yasaklar ters tepti Avrupa ‘Erdoğan’ dedi
Avrupa ülkelerinin larının gurbetçilerle buluşmasını engellemesi, terör örgütü propagandalarına destek çıkması ve Avrupa'da yaşayan Türkleri hedef gösteren açıklamalar yapması bir kez daha sandıkta ters tepti. Avrupa ülkelerinde ve 'nin kültürel bakiye olarak gördüğü coğrafyalarda Cumhurbaşkanı 'ın yüksek oranda oy aldığı görüldü.
HOLLANDA: vaatlerinde Kuran-ı Kerim'i yasaklayıp camileri kapatma sözü veren , Türkiye'deki seçim sonuçlarını kutlayanların fotoğraflarını paylaşarak "Tam bir istila. Erdoğan'ın İslamofaşizmini kutlayan Türkler. Uyum değil kolonizasyon" ifadelerini kullandı. Hollanda'da'da Erdoğan yüzde 73 oranında oy aldı.
ALMANYA: etkinliklerini engelleyen ancak teröre destek veren organizasyonlara destek çıkan, meydanlarda /YPG bayrağı açan gruplara polis koruması sağlayan 'da yaklaşık 422 bin gurbetçinin oyunu alan Erdoğan yüzde 64,8'e ulaştı.
AVUSTURYA:
'da hükümet ortaklarından FPÖ'nün Meclis Grubu İdari Amiri Johann Gudenus, Erdoğan'a oy verenlerin Türkiye'ye dönmesi gerektiğini söyledi. Avusturya'da da 37 binin üzerinde oy alan Erdoğan en yakın rakibine yüzde 50'den fazla fark atarak yüzde 72,3'lük bir desteği arkasına aldı.
BELÇİKA: Avrupa Birliği kararlarına rağmen PKK'ya terör örgütü muamelesi yapmayan, PKK'lı teröristlerin yargılanamayacağı yönünde karar alan ve Avrupa Birliği'nin kalbinde kurulan PKK çadırlarına izin veren 'da kullanılan her 4 oydan 3'ünü alan Erdoğan, 56 bin oyla yüzde 74,9'luk orana ulaştı.
FRANSA: Europol raporlarına göre PKK'ya gönderilen milyonlarca euronun toplandığı, PKK paçavralarıyla eylemlerin açıkça yapıldığı 'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek oranda bir destek aldı. Erdoğan, bu ülkeden de 101 bin oy alarak yüzde 63.7'lik bir destek kazandı.

TİKA ETKİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışı oylarında ayrıca , Lübnan, Ürdün ve Kosova gibi ülkelerde de ezici bir zafer elde etti. Avrupa basınında yapılan yorumlarda, Türk seçmenin Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını düşündükleri kaydıdildi. ile Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerinin de Türkler tarafından takdir edildiği belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasaklar ters tepti Avrupa ‘Erdoğan’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN