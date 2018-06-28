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Bakanı Pompeo'dan açıklaması

Bakanı Mike Pompeo, "'de sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2018 22:56 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 01:52
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması

, Senato Tahsisatlar Komitesinde bakanlığın 2019 bütçesine dair senatörlerin sorularını yanıtladı.

Pompeo, Senato üyelerine yaptığı konuşmada, "'de sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz." ifadesini kullandı.

ABD ve Türkiye arasında konusunda bir anlaşmaya varıldığına vurgu yapan Pompeo, ilişkilerin bu süreç üzerine kurulması konusunda "umutlu" olduklarını söyledi.

Pompeo ayrıca, "Benim görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'yle (ilişkiler zordu), daha önce de öyleydi. Bizim SDG'yle yakın ilişki kurmamızdan memnun değillerdi. Üç hafta önce Münbiç konusunda gelişme sağladık." diye konuştu.

Türkiye ile varılan Münbiç mutabakatına işaret eden Pompeo, "Sonuçta onlar (Türkler) siyasi çözümün önemli bir parçası olacaklar. Onlarla en iyi şekilde yan yana çalışmayı kabul etmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması
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