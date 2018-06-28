ABD Savunma Bakanı Mattis, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin topraklarından taviz vermeyeceğini bildirdi. Devlet Başkanı Şi, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'i kabul etti. Kabulün ardından açıklama yapan Şi, Çin'in barışçıl niyetleri olduğunu ancak topraklarından kesinlikle taviz vermeyeceğini vurguladı.

Mattis de Şi ve diğer yetkililerle görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini belirterek, ABD'nin Çin ile askeri ilişkilere yüksek derecede önem verdiğini söyledi. Çin'i 2014'ten bu yana ziyaret eden ilk ABD'li Savunma Bakanı olan Mattis, dün Çinli mevkidaşı Vey Fınghı ile bir araya gelmişti.

Mattis, Çin'deki temaslarını tamamladıktan sonra resmi ziyarette bulunacağı Güney Kore'ye geçti.







