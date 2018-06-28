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Savunma Bakanı Mattis, Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Devlet Başkanı , Savunma Bakanı Jim Mattis'i kabul etti. Kabulün ardından yapılan açıklamada Şi, ABD'nin Çin ile askeri ilişkiilerine yüksek derecede önem verdiklerini fakat ülkesinin toprakları konusunda keinlikle taviz vermeyeceğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 14:51
ABD Savunma Bakanı Mattis, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Devlet Başkanı , ülkesinin topraklarından taviz vermeyeceğini bildirdi. Devlet Başkanı Şi, Savunma Bakanı Jim Mattis'i kabul etti. Kabulün ardından açıklama yapan Şi, Çin'in barışçıl niyetleri olduğunu ancak topraklarından kesinlikle taviz vermeyeceğini vurguladı.

Mattis de Şi ve diğer yetkililerle görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini belirterek, ABD'nin Çin ile askeri ilişkilere yüksek derecede önem verdiğini söyledi. Çin'i 2014'ten bu yana ziyaret eden ilk ABD'li Savunma Bakanı olan Mattis, dün Çinli mevkidaşı Vey Fınghı ile bir araya gelmişti.

Mattis, Çin'deki temaslarını tamamladıktan sonra resmi ziyarette bulunacağı 'ye geçti.




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ABD Savunma Bakanı Mattis, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü
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