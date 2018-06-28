“AB’nin tutumunu kabul etmiyoruz”

Avrupa Birliği (AB
) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
, AB Genel İşler Konseyinin kabul ettiği sonuç belgesine ilişkin, "AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB'nin sadece kendi çıkarına gördüğü göç, terör, ulaştırma, enerji gibi alanlarda Türkiye'yi kilit ortak göreceği ve ülkemize karşı taahhütlerini yerine getirmekten imtina edeceği seçici bir ilişki biçimini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. Çelik, "Bu vizyon yoksunu, gerçeklerden uzak ve çelişkilerle dolu belge, AB'nin Türkiye karşıtı bir zihniyet tarafından nasıl esir alındığını açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı. Başta Avusturya olmak üzere bazı üye ülkelerin Türkiye karşıtı zihniyetinin sonuç belgesi olarak çıktığını belirten Türkiye seçim
lerini henüz tamamlamışken, yeni bir dönem başlarken, devasa bir reform süreci başlamak üzereyken yapılan bu açıklamanın Türkiye'ye karşı ne kadar ön yargılı olunduğunu gösterdiğini kaydeden Çelik, şöyle devam etti: "AB'nin Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesinde objektiflikten uzak, tarafgir, ilkel mahalle dayanışmasına dayalı yaklaşımını ciddiye almamız mümkün değildir. Aşırı sağın iktidar olduğu ülkelerin esir aldığı AB Konseyi'nin ülkemizin AB'den uzaklaştığı iddiası trajikomiktir. Bu iddianın ciddiye alınacak tarafı yok." 'İKİYÜZLÜLÜK VE TUTARSIZLIKTIR'
Dışışlerı Bakanlığı, AB'nin tutumunu "ikiyüzlülük ve tutarsızlıktır" olarak değerlendirdi. Açıklamada, "Kararlarda, ülkemizin adaylık statüsüne halel getirilmemekle birlikte, 'AB Genişlemesi' bahsinde katılım sürecimizin devamının anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." denildi. Ayrıca, hem Türkiye'nin hem de AB'nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamanın mümkün olmadığı vurgulandı.
DOĞU AKDENİZ KARALAMASI
AB Genel İşler Konseyi'nin önceki günkü toplantısının ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu altı ülkenin AB'ye üyelik sürecindeki ilerleme durumunu değerlendiren bir sonuç bildirgesi yayımladı. Bildiride Türkiye'nin kilit bir ortak ve göçmen politikaları ile terörle mücadele konusunda çok önemli olduğu belirtildi. Ancak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi
'ndeki faaliyetleri yasa dışı olarak" tanımlandı. AVUSTURYA'YA DESTEK ÇIKMADI
AB Genel İşler Konseyi toplantısında Avusturya'nın Türkiye ile üyelik müzakerelerine resmen son verilmesi talebi destek görmedi. ORGENERAL AKAR'DAN KRİTİK MENBİÇ GÖRÜŞMESİ
Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO
Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Menbiç yol haritası" konusunu ele aldı. Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan "Menbiç yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konuları ele alındığı ayrıca NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada "Türkiye'de seçim sona erdi. (Artık) Daha da verimli bir müzakere sürecine girebiliriz" ifadelerini kullandı. ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'tan da "Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Menbiç civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile Menbiç'te bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu iş birliği için minnettarız" açıklaması geldi.