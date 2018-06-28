O Avrupa ülkesinde bir ilk!

Amsterdam Belediye Meclisi'nin adaylık başvurusu için çağrısında, yeni başkanın, "cesur, kararlı ve merhametli" olması gerektiği vurgulanmıştı, ancak belediye başkanlığı için ilk aşamada az sayıda talep gelirken, ikinci turda 16 kadın 69 erkek olmak üzere toplam 85 başvuru yapıldı.

Başvuruları inceleyen Gizli Danışma Kurulu, Mart ayında yapılan yerel seçimlerde, Amsterdam Belediye Meclisi'nde en fazla sandalye kazanan Yeşil Sol Parti'nin eski lideri Halsema'yı Amsterdam Belediye Başkanlığı için uygun buldu.

6 YIL BOYUNCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOLTUĞUNDA OTURACAK

Hollanda İstihbarat Teşkilatı'nın (AIVD) güvenlik soruşturmasının ardından Kral Willem - Alexander tarafından resmen atanacak olan Halsema, 6 yıl boyunca belediye başkanlığı koltuğunda oturacak.

Hollanda'da yerel hükümet konumundaki belediye meclisleri halk tarafından seçiliyor. Belediye başkanları ise, meclisin önerisiyle Kral tarafından atanıyor.