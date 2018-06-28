DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkında soruşturma

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lafarge şirketi hakkında "terör örgütüne finans sağladığı", "başkalarının hayatını tehlikeye attığı" ve "insanlığı karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fransız çimento şirketinin 30 milyon avro için adli denetime tabi tutulduğu ifade edildi.

Şirketin 2011-2014 yıllarındaki faaliyetleri kapsamında 8 eski yöneticisi hakkında geçen aylarda soruşturma başlatılmıştı.

Lafarge Yönetim Kurulu Başkanı Beat Hess, basına yaptığı açıklamada, şirketin "kabul edilemez" hataları olduğunu ve Suriye'den geç çekildiğini söylemişti.

2017'de açılan soruşturma kapsamında geçen ay çimento şirketinin genel merkezine operasyon düzenlenmişti. Şirketin Belçika'nın başkenti Brüksel'deki yan kuruluşunda da benzeri operasyon yapılmıştı.

Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için DEAŞ'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülmüştü.