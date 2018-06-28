Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkında soruşturma

'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkında soruşturma

'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için aralarında 'ın da bulunduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento devi Lafarge hakkında soruşturma açıldı.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 16:21
DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkında soruşturma

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lafarge şirketi hakkında "terör örgütüne finans sağladığı", "başkalarının hayatını tehlikeye attığı" ve "insanlığı karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fransız çimento şirketinin 30 milyon avro için adli denetime tabi tutulduğu ifade edildi.

Şirketin 2011-2014 yıllarındaki faaliyetleri kapsamında 8 eski yöneticisi hakkında geçen aylarda soruşturma başlatılmıştı.

Lafarge Yönetim Kurulu Başkanı Beat Hess, basına yaptığı açıklamada, şirketin "kabul edilemez" hataları olduğunu ve 'den geç çekildiğini söylemişti.

2017'de açılan soruşturma kapsamında geçen ay çimento şirketinin genel merkezine operasyon düzenlenmişti. Şirketin 'nın başkenti 'deki yan kuruluşunda da benzeri operasyon yapılmıştı.

Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için 'ın da aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilen Fransız şirketi hakkında soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN