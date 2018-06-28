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su 'duvar' tamamlanmadan operasyon istemiyor

sunun, sınırına inşa edilen duvar tamamlanmadan buraya askeri operasyon düzenlememe konusunda hükümeti ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 09:38
İsrail ordusu 'duvar' tamamlanmadan operasyon istemiyor

Kanal 10 televizyonunun haberinde, - sınırındaki gerilime rağmen İsrail sunun hükümetinin, Gazze sınırındaki duvar tamamlanıncaya kadar herhangi bir operasyon düzenlememeye ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Haberde, ordunun, 'ın İsrail'deki hedeflere yönelik saldırıları devam ettiği müddetçe savaşın kaçınılmaz olduğu görüşünü benimsediği aktarıldı.

İsrail ordusu, Hamas tarafından inşa edilen tünellerden korunmak için 2016'dan bu yana, Gazze'nin tamamını kuşatacak ve büyük bir kısmı yerin altında olacak bir duvar inşa ediyor.

İsrail'in yer altına duvar inşası projesinin, Gazze sınırına 1994'te ve 2005'te tel örgü çekmesinin ardından, tünellerle mücadele için getirilen üçüncü sistem olacağı kaydediliyor.

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İsrail ordusu 'duvar' tamamlanmadan operasyon istemiyor
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