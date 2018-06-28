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'den 'ye top atışı: 2 yaralı

ordusunun Şeridi'nde yer alan Refah kentine top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı. İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin güney kesimindeki Refah kentinin sınır bölgesinde bulunan 'ni hedef aldı. Saldırı sonucu 2 Filistinli yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 10:58
İsrail'den Gazze'ye top atışı: 2 yaralı

ordusunun Şeridi'nde yer alan Refah kentine top atışıyla düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaralandı. İsrail topçu birlikleri, Gazze'nin güney kesimindeki Refah kentinin sınır bölgesinde bulunan 'ni hedef aldı. Saldırı sonucu 2 Filistinli yaralandı.

BAŞINA ŞARAPNEL PARÇASI İSABET EDEN YARALILAR...

Yaralılar Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık ekipleri tarafından kentteki Şehit Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane kaynakları, başına şarapnel parçaları isabet eden bir yaralının durumunun ağır olduğunu ve Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne sevk edildiğini aktardı.

Diğer Filistinlinin ise şarapnel parçalarının sırt ve omzuna isabet etmesi sonucu yaralandığı ve durumunun ağır olmadığı ifade edildi.

İsrail makamları konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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İsrail'den Gazze'ye top atışı: 2 yaralı
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