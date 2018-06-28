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: 'de gazete binasına silahlı

'nin Maryland eyâletinin Annapolis kentinde gazete binasına silahlı düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre saldırıda yaralananların olduğu belirtildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 22:34 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 22:50
Son dakika: ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

'nin doğusundaki Maryland eyaletinde gazete binasına düzenlenen da ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'de bir gazete binasına düzenlendi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının devam ettiği, polisin binaya operasyon düzenlediği kaydedildi.

Saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapıldı.

Son dakika: ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

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Son dakika: ABD'de gazete binasına silahlı saldırı
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