Son dakika haber: Alper Baycın'ı öldüren saldırganın fotoğrafı yayınlandı!

Son dakika... Alper Baycın'ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Dominik'in Las Terrenas bölgesinde şok etkisi yarattı. Acı olayı öğrenen Las Terrenas halkı Alper Baycın için binlerce mum yaktı.

Alper Baycın'ın ailesinden 2 kişinin bugün Dominik'e gidecek. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Baycın'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek.

Yıllardır Acun Ilıcalı ve ekibine ev sahipliği yapan Dominik Cumhuriyeti yetkililerin yaşanan olaydan dolay çok üzgün olduğu ve soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.