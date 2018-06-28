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haber: 'ı öldüren saldırganın fotoğrafı yayınlandı!

'nde Survivor çekimleri için görevli olan kameraman 'ı öldüren salgırganın fotoğrafı yayınlandı. Dün sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan saldırganlarla mücadele ederken kalbinden bıçaklanan Alper Baycın hayatını kaybetmişti. sonrası olay yerinden kaçan ve sonrasında düzenlenen operasyonla yakalanan katil zanlılarından birinin fotoğrafı yayınlandı.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 15:39
Son dakika haber: Alper Baycın'ı öldüren saldırganın fotoğrafı yayınlandı!

... 'ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Dominik'in bölgesinde şok etkisi yarattı. Acı olayı öğrenen Las Terrenas halkı Alper Baycın için binlerce mum yaktı.

Alper Baycın'ın ailesinden 2 kişinin bugün Dominik'e gidecek. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Baycın'ın cenazesi 'ye getirilecek.

Yıllardır ve ekibine ev sahipliği yapan yetkililerin yaşanan olaydan dolay çok üzgün olduğu ve soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.

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Son dakika haber: Alper Baycın'ı öldüren saldırganın fotoğrafı yayınlandı!
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