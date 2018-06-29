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, ’deki 70 yıllık askeri varlığına son veriyor

, ’nin başkenti Seul’deki 70 yıllık askeri varlığına son veriyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 17:21
ABD, Güney Kore’deki 70 yıllık askeri varlığına son veriyor

2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri Seul'un Yongsan bölgesindeki Amerikan askeri karargahını kapatmaya karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin, 'nin başkenti Seul'deki 70 yıllık askeri karargahı kapatıp sınırında yeni bir merkez açacağı belirtildi.

KUZEY KORE SINIRINA YENİ MERKEZ

ABD-Güney Kore ittifakının bir sembolü olan askeri karargah Kuzey Kore sınırına taşınacak. 11 milyar dolar maliyeti olan bin 420 hektarlık yeni askeri karargah, ABD'nin en büyük garnizonu olarak görünüyor.

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ABD, Güney Kore’deki 70 yıllık askeri varlığına son veriyor
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