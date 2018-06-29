ABD, Güney Kore’deki 70 yıllık askeri varlığına son veriyor

ABD 2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri Seul'un Yongsan bölgesindeki Amerikan askeri karargahını kapatmaya karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki 70 yıllık askeri karargahı kapatıp Kuzey Kore sınırında yeni bir merkez açacağı belirtildi.

KUZEY KORE SINIRINA YENİ MERKEZ

ABD-Güney Kore ittifakının bir sembolü olan askeri karargah Kuzey Kore sınırına taşınacak. 11 milyar dolar maliyeti olan bin 420 hektarlık yeni askeri karargah, ABD'nin en büyük garnizonu olarak görünüyor.