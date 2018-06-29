CNN'den Trump-Putin görüşmesine ilişkin flaş iddia!

Kremlin, Putin ile Trump'ın 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelerek Suriye ve Ukrayna da dahil olmak üzere uluslararası konuları ele alacağını bildirdi.

KAPALI BÖLGE PLANI

Hürriyet'in CNN'den aktardığı konuyla ilgili bilgi üst düzey askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde "Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'nin güneybatısında ABD'nin olabildiğince en kısa zamanda ülkeden çekilmesini sağlayacak bir kapalı bölge oluşturulması yönünde anlaşmaya varmak istiyor" ifadeleri kullanıldı.

İRAN'I BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRMA ÇABALARI

Habere göre, böylece Suriye ordusunun militanları püskürtmek için operasyon gerçekleştirdiği bölgede kontrolü ele alıp çatışmaların durdurulması ve İran'ın bölgede bulunmasının önlenmesi planlanıyor.

Kaynaklar, İran'ın Suriye'den çıkartılması Trump'ın ABD ordusunun çekilmesi planının kilit bölümünü oluşturduğunu ifade etti.

Trump, nisan ayında ABD'nin yakında Suriye'den çekileceğini söylemişti, ancak bu açıklama ABD Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanmamıştı.

GERGİNLİĞİ AZALTACAK KÜÇÜK ADIMLARLA DAHİ İLGİLENİLİYOR'

Niinisto "Genel uluslararası durumu kesinlikle görüşecekler. Silah kontrol ve silahsızlanma konularını da ele almalarını umuyoruz. Herkes gerginlikleri azaltacak küçük adımlarla dahi ilgileniyor" dedi.

Niinisto, dün yaptığı açıklamada liderlerle Baltık Denizi bölgesindeki gerginliğin azaltılması, Arktik bölgesindeki araştırmaların amaçlarını, siyah karbon emisyonuyla mücadeleyi görüşmeyi planladığını bildirmişti.

Gerçekleşmesi halinde bu görüşme iki liderin herhangi bir zirveden bağımsız olarak gerçekleştireceği ilk tam formatta görüşme olacak.

Putin ve Trump 1 yıl önce Hamburg'da G20 çerçevesinde bir araya gelmiş, Kasım 2017'de de Vietnam'da kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme ayrıca Putin'in 18 Mart'taki seçim zaferinin ardından yeni başkanlık döneminde Trump'la yapacağı ilk görüşme olacak.