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Fransız mahkemeden kararı

'nın Albi kentinde başörtülü olduğu gerekçesiyle müşterilerine gelen kargoyu teslim etmeyi reddeden gazete bayisi görevlisini, ayrımcılık yapmaktan suçlu bulundu. Albi Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, gazete bayisi görevlisinin işlediği "dini görünüşü nedeniyle bir kişiye ayrımcılık yapmak" suçu sebebiyle 9 bin Avro ve tazminat ödenmesine karar verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 20:39 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 02:04
Fransız mahkemeden başörtüsü kararı

Albi Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, başörtülü müşterilerine gelen kargoyu örtüsünü çıkarmadığı sürece teslim etmeyeceğini söyleyen gazete bayisi görevlisinin, "dini görünüşü nedeniyle bir kişiye ayrımcılık yapmak" suçunu işlediği belirlendi.

Savcının 3 ay ertelenmiş hapis cezası talebinde bulunduğu davada mahkeme, davacı 4 kadın ve davaya müdahil olan insan hakları ve ırkçılıkla mücadele derneklerine toplam 9 bin avro para cezası ve tazminat ödenmesine hükmetti.

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Yerel La Depeche gazetesi, kargo teslim işlemlerini de yürüten gazete bayisi sahibi Marie Pinier'in mahkemede, davacıların yüzünü gördüğünü fakat başlarını da açmasını istediğini söylediğini kaydetti.

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2016-2018 yılları arasında meydana gelen olaylarda, şehirde yaşayan 4 Müslüman kadına hizmet etmeyi reddeden bayi görevlisinin tavrı tartışma yaratmış, insan hakları dernekleri olaya tepki göstermişti.

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Fransız mahkemeden başörtüsü kararı
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