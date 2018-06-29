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, Trump-Putin görüşmesinden endişeli

Başkanı ile Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin yeri ve tarihi netleşti. Görüşme, 'da Helsinki'de yapılacak. İngiliz The Times Gazetesi ise, iki liderin görüşmesinin ve Trump'ın Putin ile yakınlaşma ihtimalinin 'yi gerdiğini öne sürdü

Giriş Tarihi: 29.6.2018 10:40 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 10:43
İngiltere, Trump-Putin görüşmesinden endişeli

Başkanı ile Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin yeri ve tarihi netleşti. Görüşme, 'da Helsinki'de yapılacak. İki başkentten yapılan açıklamaya göre, görüşmede ABD-Rusya ilişkileri ve uluslararası konular ele alınacak.

CNN International'a göre, Trump görüşmede Rusya'nın 2016 ABD Başkanlığı seçimine etki ettiği iddialarını bir kez daha gündeme getirecek. Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmak istediğini söyleyen Trump, Putin ile en son geçen yıl kasım ayında Vietnam'da yapılan Asya-Pasifik zirvesinde bir araya gelmişti.

'ANLAŞIRLARSA YANARIZ'

İngiliz The Times Gazetesi, ABD ve Rusya liderlerinin görüşmesinin açısından büyük kaygı yarattığını ileri sürdü. Gazeteye konuşan bir bakana göre, zirvede 3 karar alınabilir: "ABD sonbaharda Norveç'teki tatbikatına katılmayabilir, Polonya'da bir NATO üssü kurulmasından vazgeçilmesi ve ABD'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanıması."

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İngiltere, Trump-Putin görüşmesinden endişeli
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