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'ta mensubu 12 terörist idam edildi!

'ta haklarında kesinleşmiş karar bulunan terör örgütü mensubu 12 terörist Başbakan İbadi'nin talimatıyla idam edildi.

Giriş Tarihi: 29.6.2018 16:42
Irak'ta DEAŞ mensubu 12 terörist idam edildi!

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakanın (Haydar el-İbadi) talimatı üzerine, haklarında kesinleşen cezalar üzerine 12 terörist idam edildi." denildi.

Başbakan İbadi, 'ın alıkoyduğu 8 güvenlik gücünü infaz etmesi üzerine dün yaptığı açıklamada, haklarında idam cezası kesinleşen teröristlerin bu cezaya tabi tutulmasını istemişti.

Irak çarşamba günü yapılan açıklamada, örgütün kaçırdığı 8 güvenlik gücü mensubunun ülkenin kuzeyindeki Salahaddin vilayeti yakınlarında infaz edildiği bildirilmişti.

DEAŞ, 17 Haziran'da Kerkük-Bağdat kara yolunda kaçırdığı kişilerin görüntülerini yayınlamış ve serbest bırakılmaları için cezaevlerindeki kadın militanlarının serbest bırakılmasını isteyerek bu konuda hükümete süre tanıdığını belirtmişti.

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Irak'ta DEAŞ mensubu 12 terörist idam edildi!
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