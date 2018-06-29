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Milli silah üreticisine yatırım talebi yağıyor

Geçtiğimiz aylarda projesinin tanıtımını gerçekleştiren ve kolluk kuvvetlerinin kullanımına sunmak üzere ürettiği enerji silahının dünya lansmanına hazırlanan Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerinin yüzde 20’lik kısmını 100 milyon dolar karşılığında yabancı yatırımcılara açtı. Dünya genelinde 33 farklı firma şimdiden şirkete yatırım yapmaya talip oldu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.6.2018 19:06
Milli silah üreticisine yatırım talebi yağıyor

Uluslararası Yatırım Platformu Mergermarket'te yer alan habere göre; yatırımcılarla görüşmeler geçtiğimiz hafta başladı.

Şimdiye kadar dünya genelinde 33 farklı firma Albayraklar Savunma A.Ş.'ye yatırım yapmaya talip oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Grup CEO'su Sertan Ayçiçek, üretilen silahla alakalı yurt dışındaki emniyet teşkilatlarıyla görüşmelerinin gizlilikle sürdüğünü söyledi.

"YATIRIMCILARDAN GELEN MEBLAĞI YENİ SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNDE KULLANACAĞIZ"

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ise 2020 yılında şirketi halka arz etmeyi planladıklarını ancak detaylar hakkında konuşmanın erken olduğunu ifade ederek yabancı yatırımcılardan gelen meblağın yeni savunma sanayi projelerinde kullanılacağını söyledi.

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Mergermarket'in haberinde; şirketin 2019'da 200 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

TAMAMEN YERLİ ÜRETİM OLAN MİLLİ SİLAHLARIMIZ

1960 yılında kurulan Albayraklar Şirketler Grubunun ana faaliyet konularının arasında inşaat, kent temizliği ve katı atık yönetimi, turizm, filo araç kiralama, personel taşımacılığı ve akaryakıt hizmetleri bulunuyor.

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Milli silah üreticisine yatırım talebi yağıyor
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