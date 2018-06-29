Milli silah üreticisine yatırım talebi yağıyor

Uluslararası Yatırım Platformu Mergermarket'te yer alan habere göre; yatırımcılarla görüşmeler geçtiğimiz hafta başladı.

Şimdiye kadar dünya genelinde 33 farklı firma Albayraklar Savunma A.Ş.'ye yatırım yapmaya talip oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Albayraklar Grup CEO'su Sertan Ayçiçek, üretilen silahla alakalı yurt dışındaki emniyet teşkilatlarıyla görüşmelerinin gizlilikle sürdüğünü söyledi.

"YATIRIMCILARDAN GELEN MEBLAĞI YENİ SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNDE KULLANACAĞIZ"

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ise 2020 yılında şirketi halka arz etmeyi planladıklarını ancak detaylar hakkında konuşmanın erken olduğunu ifade ederek yabancı yatırımcılardan gelen meblağın yeni savunma sanayi projelerinde kullanılacağını söyledi.

Yerli ve milli silahlar geceyi aydınlattı!

Mergermarket'in haberinde; şirketin 2019'da 200 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

TAMAMEN YERLİ ÜRETİM OLAN MİLLİ SİLAHLARIMIZ

1960 yılında kurulan Albayraklar Şirketler Grubunun ana faaliyet konularının arasında inşaat, kent temizliği ve katı atık yönetimi, turizm, filo araç kiralama, personel taşımacılığı ve akaryakıt hizmetleri bulunuyor.