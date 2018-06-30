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halkı ler için sokağa döküldü

Başkanı ’ın politikasını protesto eden 10 binlerce kişi ABD’nin 650’den fazla noktasında sokağa döküldü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 21:10 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 21:18
ABD halkı göçmenler için sokağa döküldü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 'ın aileleri çocuklarından ayıran "Sıfır Tolerans" politikasını eleştiren 10 binlerce kişi 'nin çeşitli yerlerindeki 650'den fazla noktada sokağa çıktı. ABD İç Güvenlik Bakanlığının, göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açmasından sonra ortaya çıkan çocuklu ailelerin kafeslerdeki görüntülerle başlayan tepkiler, Trump yönetiminin yaklaşık 2 bin çocuğu ailesinden ayırması ile iyice büyüdü. Gelen tepkiler çerçevesinde, Trump çocukları aileleri ile buluşturmaya yönelik emrine rağmen yetkililerin harekete geçmemesi sebebi ile bugün ABD'nin çeşitli yerlerinde halk Trump yönetimine karşı düzenlenen en büyük protestolar için sokağa çıktı.

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ABD halkı göçmenler için sokağa döküldü
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