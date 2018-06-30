Başbakan Angela Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Konseyi zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeleri desteklemek amacıyla ikinci kez 3 milyar avro vereceklerini belirterek, "Türkiye-AB anlaşmasını tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz. En nihayet burada verilen önemli bir sinyal, Türkiye'ye ikinci 3 milyar avroyu gönderme kararı almamız, elbette projelere bağlı olarak. Sığınmacıların bakımı için ve Türkiye bu konuda olağan üstü işler yapıyor." seklinde konuştu.

Genel olarak Avrupa ülkelerine yönelik göç sorunuyla ilgili olarak bir uzlaşıya vardıklarını ifade eden Merkel, AB üyesi ülkelerin görüş farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda bunun doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Aldıkları kararlar doğrultusunda Almanya-Avusturya sınırında durdurulan sığınmacıların, daha önce Yunanistan ya da İspanya'da kayıt altına alınmış olmaları durumunda bu insanların bu ülkelere gönderileceklerini belirten Merkel, bunun karşılığında da bu ülkelere yardım edileceğini söyledi.

Benzer anlaşmaların Almanya'nın komşu ülkeleriyle de yapılacağını ifade eden Merkel, "Göç konusu sadece tek tek her bir üye ülke için değil, tüm Avrupa için önemli bir sınav." dedi.

Libya sahilleri açıklarında insan kaçakçılarına karşı mücadele amacıyla yürütülen Sofia misyonunu desteklemeyi sürdüreceklerini ve Afrika ülkelerine yardım amacıyla oluşturulan fona da 500 milyon avro daha fazla vereceklerini belirten Merkel, sığınmacıların geldikleri ülkelerdeki sorunları da ele alacaklarını, bu bağlamda Libya ve Fas'ı da daha yoğun şekilde destekleyeceklerini ifade etti.

Yaşa dışı göçün önlenmesi için daha fazla yatırım yapacaklarını ifade eden Merkel, ortak bir sığınmacı sisteminin oluşturulabilmesi için henüz yapılacak çok iş olduğunu ancak sağlam bir çerçeve anlaşmasına varıldığını kaydetti.