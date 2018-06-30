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'da susuzluk halkı sokaklara döktü!

’da yaygınlaşan su kesintileri nedeniyle ülkenin güney batısındaki şehirlerde halk sokağa çıkarak gösterisi düzenledi.

Giriş Tarihi: 30.6.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 14:31
İran'da susuzluk halkı sokaklara döktü!

Huzistan'da Hürremşehr Büyük Cami'nin önünde toplanan göstericiler, içme suyunun tuzlu olmasını ve sıkça yaşanan su kesintilerini amacıyla eylem düzenledi.

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Yanlarında pet şişelerle gelen göstericiler, "Beceriksiz yöneticiler istemiyoruz. Hırsızlar din adına bizi yağmaladı" sloganları attı. Musluklardan akan suyun tuzlu olması nedeniyle Hürremşehr halkı su tankerlerinden içme suyu satın alıyor. Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde de geçen hafta benzer bir gösteri düzenlenmişti. İran'da düşük yağış miktarı ve kısıtlı su kaynaklarının azalmasıyla ortaya çıkan kuraklık ülkede su krizine neden oluyor.

PETROL VE TİCARET ŞEHRİ ABADAN'DA DA DURUM AYNI

İran'ın güneyinde ve körfeze sahil konumunda petrol ve ticaret şehri Abadan'da da su durumu sıkıntılı.

Sosyal medyada çeşmelerinden su yerine çamur akan görüntüleriyle gündeme gelen Abadan'da yüzlerce vatandaş sistemin dış politikasını hedef aldı ve "ABD'nin düşman olduğunu yalan söylüyorlar, bizim düşman tam da burada" sloganlarıyla susuzluğu protesto etti.

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İran'da susuzluk halkı sokaklara döktü!
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