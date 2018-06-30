İşte Gazze’nin bilinmeyenleri…

NEDEN EN ÇOK GAZZE'Yİ KONUŞUYORUZ?

Filistin denince en çok Gazze'yi konuşuyoruz çünkü en korkunç katliamlar orada yapılıyor. Peki Gazze'yi ne kadar tanıyoruz? Taha Dağlı, Gazze ile ilgili merak edilen soruları sabah.com.tr için yanıtladı.