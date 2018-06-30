Libya’da insanlık boğuldu

Libya
'nın batı kıyılarından denize açılarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmen
leri taşıyan bir tekne batarken, umut yolculuğuna çıkan çok sayıda göçmenin boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Dün Libya Sahil Güvenlik
ekiplerince yapılan açıklamada teknede 125 göçmen bulunduğu, bunlardan ancak 16'sının kurtarılabildiği belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, henüz sadece 3 çocuğun cesetlerine ulaşabildiklerini aktardı. Göçmenlerin tam olarak nereden denize açıldığı konusunda net bir açıklama yapmayan yetkililer, açık deniz şartlarına uygun olmayan teknenin başkent Trablus'un batısında alabora olduğunu aktardı. BALIKÇILAR HABER VERDİ Fransa
merkezli haber ajansı AFP ise hayatta kalmayı başaran göçmenlere dayandırdığı haberinde, Trablus'un doğusundaki Garabulli bölgesinden demir alan teknenin motorunda bir patlama duyulduğunu, ardından yangın çıktığını, su alan teknenin kısa sürede battığını aktardı. Teknede Fas ve Yemen
'den gelen ailelerin de bulunduğu öğrenilirken, kurtarma operasyonunun bölgedeki balıkçıların ihbarı üzerine yapıldığı öğrenildi. Libya Sahil Güvenlik yetkilileri yine Trablus açıklarında gerçekleştirdikleri devriyelerde 345 göçmenin de kurtarılarak Libya'ya geri getirildiğini duyurdu.