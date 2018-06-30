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’da insanlık boğuldu

’da kaçak leri taşıyan teknenin motoru patladı. 125 göçmen sulara gömüldü. Sadece 16 kişinin sağ kurtulduğu faciada bebek cesetleri sahile vurdu... 109 kişi ise kayıp

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Giriş Tarihi: 30.6.2018
Libya’da insanlık boğuldu
'nın batı kıyılarından denize açılarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan leri taşıyan bir tekne batarken, umut yolculuğuna çıkan çok sayıda göçmenin boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Dün Libya ekiplerince yapılan açıklamada teknede 125 göçmen bulunduğu, bunlardan ancak 16'sının kurtarılabildiği belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, henüz sadece 3 çocuğun cesetlerine ulaşabildiklerini aktardı. Göçmenlerin tam olarak nereden denize açıldığı konusunda net bir açıklama yapmayan yetkililer, açık deniz şartlarına uygun olmayan teknenin başkent Trablus'un batısında alabora olduğunu aktardı.

BALIKÇILAR HABER VERDİ
merkezli haber ajansı AFP ise hayatta kalmayı başaran göçmenlere dayandırdığı haberinde, Trablus'un doğusundaki Garabulli bölgesinden demir alan teknenin motorunda bir patlama duyulduğunu, ardından yangın çıktığını, su alan teknenin kısa sürede battığını aktardı. Teknede Fas ve 'den gelen ailelerin de bulunduğu öğrenilirken, kurtarma operasyonunun bölgedeki balıkçıların ihbarı üzerine yapıldığı öğrenildi. Libya Sahil Güvenlik yetkilileri yine Trablus açıklarında gerçekleştirdikleri devriyelerde 345 göçmenin de kurtarılarak Libya'ya geri getirildiğini duyurdu.
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Libya’da insanlık boğuldu
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