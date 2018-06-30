Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvurularına ret

kanunlarına ilişkin iptal başvurularına ret

, 'nin, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin kabulüne ilişkin 13 yasanın yok hükmünde sayılması, aksi halde iptali talebiyle yaptığı başvuruları reddetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 30.6.2018 22:36
OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvurularına ret

Yüksek Mahkeme, 'nin, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması ve Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 7068, 7069, 7070, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7084, 7085, 7086, 7087 ve 7088 sayılı Kanunların yok hükmünde olduğuna, aksi halde iptaline karar verilmesi talebiyle yaptığı başvuruları esastan görüştü.

, söz konusu kanunların yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi taleplerini kabul etmedi.

Kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvurularına ret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN