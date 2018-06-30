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Rekorlu yüzük

’da yaşayan kuyumcu çift, nilüfer çiçeği şeklinde tasarladıkları bir yüzüğe tam 6 bin 690 adet elmas yerleştirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
Rekorlu yüzük
'ın Gujarat eyaletindeki Surat şehrinde mesleklerini icra eden ve karısı 'ın tasarımı, 'dünyanın en fazla taş barındıran yüzüğü' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da girdi. 18 ayar altından yapılan yüzük, maksimum sayıda elmas taşıyabilmesi için 48 yapraklı bir nilüfer şeklinde tasarlandı. Uzmanlar 58 gram roze altının kullanıldığı yüzüğün fiyatının 4 milyon dolar olduğunu belirtirken, Hindistan merkezli NDTV'ye konuşan Vishal Agarwal, yüzüğü açık artırmayla satacaklarını asıl değerinin o zaman belli olacağını belirtti. Khushbu Agarwal ise Hindistan'ın sembolü olduğu için ve dünyada büyüyen güzellikleri sembolize ettiği için nilüfer çiçeği tasarımını seçtiklerini söyledi. Yüzüğü inceleyen elmas uzmanları da söz konusu eserde kullanılan 6 bin 690 elmasın da pürüzsüz güzellikle olduğunu kaydederken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara "Muhteşem bir yüzük" ve "Bunu takan kişi sağında ve solunda bir koruma olmadan dışarı çıkmamalı" gibi yorumlar yapıldı.
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