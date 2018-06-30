“S-400’lere yaptırım uygulamak aptalca”

Washington merkezli SETA DC adlı düşünce kuruluşunun Türkiye'deki seçimleri ele alan paneline ABD
'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey'nin ezber bozucu çıkışı damga vurdu. Jeffrey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa
'nın efsanevi lideri Charles de Gaulle gibi güçlü bir lider olduğunu ve ABD'nin yardımına yetiştiğini söyledi. Erdoğan'ın Kürecik Radar Üssü'nden DEAŞ
'la mücadeleye kadar pek çok alanda kendi öncelikleri farklı olsa da ABD'ye gereken desteği verdiğini söyleyen Jeffrey, 'Erdoğan'ı sinirlendiren bizim PYD
ile ilişkimiz geçici olacak sözüne aykırı hareket ettiğimizi düşünmesi' dedi. Jeffrey, Erdoğan'a Washington'da hiçbir lidere gösterilmediği kadar ilgi gösterildiğini ve Türk yetkililerin de kente geldiklerinde geniş bir kesimle görüşerek fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyerek, ilişkilerdeki her şeyin kötü olmadığının altını çizdi. Jeffrey, ABD Kongresi'nin Rusya
'dan silah alan ülkelere yaptırım uygulama çabalarını 'dikta' olarak yorumlarken, girişimin kendisini de 'aptalca şeyler yapıyoruz' diyerek değerlendirdi. Jeffrey, S-400'ler ile F-35'lerin bir araya gelmesinde uçağın teknik sırlarının Rusların eline geçmesi gibi riskler barındırdığı konusunda da uyarılarda bulundu, çözümün ise Erdoğan ile Trump
'ın birlikte çalışmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi.