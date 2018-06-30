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“S-400’lere yaptırım uygulamak aptalca”

Eski Büyükelçi James Jeffrey, Kongresi’nin ’dan silah alan ülkelere yaptırım uygulama girişimini ‘dikta’ olarak adlandırdı ve bu çabanın aptalca olduğunu söyledi

Ragıp SOYLU
RAGIP SOYLU Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2018
“S-400’lere yaptırım uygulamak aptalca”
Washington merkezli SETA DC adlı düşünce kuruluşunun Türkiye'deki seçimleri ele alan paneline 'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey'nin ezber bozucu çıkışı damga vurdu. Jeffrey, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'nın efsanevi lideri Charles de Gaulle gibi güçlü bir lider olduğunu ve ABD'nin yardımına yetiştiğini söyledi. Erdoğan'ın Kürecik Radar Üssü'nden 'la mücadeleye kadar pek çok alanda kendi öncelikleri farklı olsa da ABD'ye gereken desteği verdiğini söyleyen Jeffrey, 'Erdoğan'ı sinirlendiren bizim ile ilişkimiz geçici olacak sözüne aykırı hareket ettiğimizi düşünmesi' dedi. Jeffrey, Erdoğan'a Washington'da hiçbir lidere gösterilmediği kadar ilgi gösterildiğini ve Türk yetkililerin de kente geldiklerinde geniş bir kesimle görüşerek fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyerek, ilişkilerdeki her şeyin kötü olmadığının altını çizdi. Jeffrey, ABD Kongresi'nin 'dan silah alan ülkelere yaptırım uygulama çabalarını 'dikta' olarak yorumlarken, girişimin kendisini de 'aptalca şeyler yapıyoruz' diyerek değerlendirdi. Jeffrey, S-400'ler ile F-35'lerin bir araya gelmesinde uçağın teknik sırlarının Rusların eline geçmesi gibi riskler barındırdığı konusunda da uyarılarda bulundu, çözümün ise Erdoğan ile 'ın birlikte çalışmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi.
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“S-400’lere yaptırım uygulamak aptalca”
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