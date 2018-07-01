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’de polis şiddetine tepki

’nin Pensilvanya eyaletinin Lancester kentinde bir polis memurunun tutuklamaya çalıştığı bir vatandaşa uyguladığı sert müdahale tepkiye yol açtı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2018 20:46 Güncelleme Tarihi: 1.7.2018 20:52
ABD’de polis şiddetine tepki

Amerika Birleşik Devletlerinin Pensilvanya eyaletinin Lancester kentinde bir polis memuru, üç kişiyi sopayla kovaladığı gerekçesiyle Sean Williams adında vatandaşı gözaltına almak istedi. Polis memuru, silahsız siyah adamdan önce oturmasını istedi. Sonra birkaç defa bacaklarını uzatması talimatını verdi. Williams denileni yapmayınca şok tabancasıyla müdahale etti. Görüntüleri kaydeden kişi müdahale karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Zanlı sonrasında yere yatırılıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

Sosyal medyadan paylaşılan video kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Polisin müdahalesine büyük tepki gösterilirken, Lancaster polis merkezi, görüntülerin yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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ABD’de polis şiddetine tepki
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