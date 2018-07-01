Dera’dan kaçış sürüyor

Suriye
'de Beşar Esad
rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera
iline yönelik 19 Haziran'da başlattıkları şiddetli saldırılarından kaçan binlerce sivilin Ürdün
sınırına göçü sürüyor. Şiddetli saldırılardan kaçan en az 150 bin sivil, Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kalırken, son 10 günde saldırılarda en az 97 sivil yaşamını yitirdi. Rejim güçlerinin saldırılarından kaçan çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan kalabalık, ülkenin güneyinde Ürdün sınırında bekliyor ancak Amman yönetimi bu grupların Ürdün'e geçişlerine izin vermiyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor. Öte yandan Rus yetkililerle muhalifler arasında dün Dera barış görüşmeleri başladı. Ancak muhalifler, Rusya'nın kendi kontrolündeki tüm yerleri rejime vermelerini ve silahlı herkesin yargılanması istediklerini belirterek bu şartların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
Ürdün sınırına kaçan sivillerden 15'inin, açlık, susuzluk ve olumsuz hava koşullarına bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.