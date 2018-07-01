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'da katliam gibi otobüs sı: 35 ölü!

'ın Uttarakhand eyalatinde kapasitesinde fazla yolcu taşıdığı belirtilen bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. da 35 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 14:16
Hindistan'da katliam gibi otobüs kazası: 35 ölü!

'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması nedeniyle 35 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Uttarakhand eyaletindeki dağlık alandaki yolda seyreden yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

da çok sayıda yolcu yaralanırken, 35 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkili Trivendra Rawa, yaptığı açıklamada, şöförün kontrolü kaybetmesi nedeniyle otobüsün yoldan çıktığını söyledi.

Otobüsün kapasitesinden fazla yolcu taşıdığının da belirlendiğini aktaran Rawa, yolcuları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Sürücü hataları, kötü yollar ve eski araçlardan kaynaklanan kazalardan dolayı Hindistan'da her yıl ortalama 110 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor.

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Hindistan'da katliam gibi otobüs kazası: 35 ölü!
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