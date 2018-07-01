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'dan 'nin ambargosuna karşı yeni hamle

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 'nin ambargosunu kırmak için devletin iç borsada ham petrol satışında bulunacağını ve özel sektörün buradan alacağı petrolü ihraç edebileceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 1.7.2018 15:07
İran'dan ABD'nin petrol ambargosuna karşı yeni hamle

Özel sektör müteşebbislerin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Cihangiri, 'nin öncelikli hedefinin ünün satışını engellemek olduğunu belirterek," ABD'nin yaptığı iş bir psikolojik savaştır ve bu mümkün olan bir şey değil. Uluslararası dengeleri bilen birisi bunun olamayacağını biliyor" dedi.

Arabistan'ı uyardı: Bir gün bedelini ödeyecek

Dünya piyasalarındaki petrol arzının karşılanması için ABD ve işbirliğine değinen Cihangiri, " Bu mücadelede her hangi bir ülke İran'ın yerini almaya çalışırsa, İran halkına ihanet etmiş olur ve bir gün bunun bedelini ödeyecek" diye uyarıda bulundu.

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İran'dan ABD'nin petrol ambargosuna karşı yeni hamle
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