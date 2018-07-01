Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kabe imamı Abdurrahman Sudeysi'den tepki çeken açıklamalar

Kabe imamı 'den tepki çeken açıklamalar

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir camide konuşan kabe imamı skandal açıklamalarrda bulundu. "Bugün ve ABD dünyanın iki kutbu. Allah'a hamdolsun dünyayı birlikte yönetiyorlar" diyen Kabe imamına Cezayirli bir Müslüman tepki gösterdi...

Giriş Tarihi: 1.7.2018 14:52
Kabe imamı Abdurrahman Sudeysi'den tepki çeken açıklamalar

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir camide konuşan kabe imamı , ve Amerika'nın dünyanın güvenliği ve istikrarı için öncülük ettiğini belirterek Suudi Arabistan Kralı ile ABD Başkanı Donald Trump'a dua etmeyi de ihmal etmedi.

CEZAYİRLİ MÜSLÜMAN SERT TEPKİ GÖSTERDİ!

Bu sözlerin ardından camiden ayrılmaya hazırlanan Sudeysi'ye, Cezayirli bir vatandaş,"Yemen'deki ve Katar'daki kardeşlerimizi abluka altına alırken nasıl olur da bize güvenden bahsedersiniz? Cezayir, Mısır ve Türkiye'deki darbeleri nasıl desteklediniz? Ey sarayın alimleri, siz ahiret gününde bu duruşunuzdan sorumlu tutulacaksınız.

SİZE İTAAT YOK!

Bugün bize laf söyleme. Size itaat yok. Ey Amerika'nın kölesi. Bizler özgürlük ve güvenliği biliyoruz. Çünkü topraklarımız özgürlük ve güvenliğin topraklarıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kabe imamı Abdurrahman Sudeysi'den tepki çeken açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN