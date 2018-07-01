Komedyen Trump’ı işletti

Son günlerde ülkesinde göçmen krizi ve Yüksek Mahkeme üyesi yargıç atanma süreci ile zor günler yaşayan ABD Başkanı Donald Trump
, bir komedyenin oyununa geldi. Sahne adı Stuttering John (Kekeme John) olan John Melendez isimli komedyan, çok kısa bir süre içerisinde Trump'a telefonla ulaşarak kendisini işlettiğini açıkladı. CNN'e konuşan ve kendi sitesinde Trump ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasını yayınlayan komedyen Melendez, "İlk önce Beyaz Saray
'ı aradım. Kendimi Demokrat Senatör Bob Menendez (göçmenlik yasalarında reform yapılmasına yönelik çalışmalarıyla biliniyor) olarak tanıttım. Başkan Trump'ın meşgul olduğunu söylediler. Sonra sesimi değiştirerek Beyaz Saray'ı bir daha aradım. Bu kez kendimi Senatör Menendez'in asistanı olarak tanıttım. Bir saat geçtikten sonra Trump'ın danışmanı Jared Kushner'e ve son olarak da Trump'a ulaştım. Hiç kimse de doğrulayıcı sorular sorulmadı" dedi. "PUTİN'E SORACAĞIM"
Telefon şakasına Başkanlık uçağı Air Force One
'da yakalanan Trump'ın Senatör sandığı komedyene ülke siyaseti ile ilgili önemli olmasa da bazı bilgiler verdiği duyuldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan Donald Trump, birçok kişiye ülkenin çıkarı için kendisine ulaşma şansı tanıyor. Ancak bu kadar açık kanalların olması bazı durumlarda hatalara neden olabiliyor" denildi.
Öte yandan Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 21 Temmuz'da Helsinki'de yapacağı zirvede Rusya'nın, 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını gündeme getireceğini söyledi. Trump, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı meselesinin de selefi Barack Obama tarafından "talihsizce" ele alındığı değerlendirmesini yaptı. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine NATO'ya daha fazla harcama yapmaları çağrısında da bulunan Trump, "ABD, herkesle kıyaslandığında çok daha fazla ödeme yapıyor" dedi.