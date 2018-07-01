Nükleer savaş çağrısı tatbikat çıktı

ABD'nin nükleer bombardıman uçaklarının geçtiğimiz çarşamba günü yaptıkları "nükleer savaş
" çağrısının bir tatbikat olduğu ortaya çıktı. Gerçeği ortaya çıkaranlar ise amatör radyocular oldu. ABD basınındaki haberlere göre radyo sinyalleri ile birbirleriyle mesajlaşan amatörler, Pasifik'teki askeri hareketliliği tespit etti. Amatör radyocular tatbikat kapsamında B-52 kıtalararası stratejik bombardıman uçağının nükleer başlıklı saldırı emrini içeren Acil Eylem Mesajı'nın (EAM) verildiğini de saptadı. Söz konusu radyocular yakaladıkları bilgileri sosyal medya hesaplarından da paylaştı.