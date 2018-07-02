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Bakanı, lideriyle görüşecek

Sanders, "Bu hafta içerisinde Pompeo, 'ye doğru yola çıkacak." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 00:37
ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideriyle görüşecek

Bakanı Mike Pompeo'nun, lideri Kim Jong-un ile görüşmek üzere 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye gideceği bildirildi.

Sarah Sanders, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü, ABD ve Kuzey Kore arasında görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu hafta içerisinde Pompeo Kuzey Kore'ye doğru yola çıkacak." dedi. Sanders, Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 5 Temmuz'da görüşeceğini belirtti.

ABD Başkanı , Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti.

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ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideriyle görüşecek
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