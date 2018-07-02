Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Kuzey Kore'ye silah programlarını bitirmek için bir yıllık plan hazırladı

'ye silah programlarını bitirmek için bir yıllık plan hazırladı

ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, 'nin yürüttüğü silah programlarının önemli bir bölümünü bir yıl içinde bitirmek üzere bir yıllık bir plan hazırladıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:41
ABD Kuzey Kore'ye silah programlarını bitirmek için bir yıllık plan hazırladı

CBS televizyonuna konuşan Bolton, 'nin kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlarının ortadan kaldırılması ve balistik füze programlarının sona erdirilmesi için 'nin bir yıl sürecek bir program hazırladığını söyledi.

Bu programın başarılı olabilmesi için Kuzey Kore yönetiminin tam işbirliği yapması gerektiği uyarısı yapan Bolton, "Bu stratejik kararı aldılarsa ve işbirliği yaparlarsa çok hızlı ilerleyebiliriz... Yürüttükleri programların büyük bölümünü bir yıl içinde fiziki olarak sökebiliriz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Kuzey Kore'ye silah programlarını bitirmek için bir yıllık plan hazırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN