ABD Kuzey Kore'ye silah programlarını bitirmek için bir yıllık plan hazırladı

CBS televizyonuna konuşan Bolton, Kuzey Kore'nin kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlarının ortadan kaldırılması ve balistik füze programlarının sona erdirilmesi için ABD'nin bir yıl sürecek bir program hazırladığını söyledi.

Bu programın başarılı olabilmesi için Kuzey Kore yönetiminin tam işbirliği yapması gerektiği uyarısı yapan Bolton, "Bu stratejik kararı aldılarsa ve işbirliği yaparlarsa çok hızlı ilerleyebiliriz... Yürüttükleri programların büyük bölümünü bir yıl içinde fiziki olarak sökebiliriz" dedi.