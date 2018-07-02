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'de sığınmacılara bıçaklı saldırı: 6'sı çocuk 9 yaralı

'de, Idaho eyaletinin başkenti Boise'de bıçaklı bir saldırgan 6'sı çocuk 9 kişiyi bıçakladı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:26
ABD'de sığınmacılara bıçaklı saldırı: 6'sı çocuk 9 yaralı

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, 30 yaşındaki Timmy Kimer adlı saldırgan,'ye sığınma talebinde bulunan ve geçici olarak bir apartman kompleksine yerleştirilen , ve Etiyopyalı lere bıçakla saldırdı.

Apartman kompleksinde mülteci ailelerin 3 yaşındaki bir kızın doğum gününü kutladıkları sırada olayı gerçekleştiren saldırgan, öncelikle çocukları hedef aldı. Kimer, kendisine engel olmaya çalışan 3 yetişkini de bıçaklayarak yaraladı. Hastanekaldırılanlan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Boise polisi, bıçaklı saldırganın da bir süre aynı apartman kompleksinde kaldığını ve uygunsuz davranışları nedeniyle geçtiğimiz günlerde tahliye edildiğini söyleyerek intikam almak için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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ABD'de sığınmacılara bıçaklı saldırı: 6'sı çocuk 9 yaralı
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