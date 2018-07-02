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'da yıldırım 5 can aldı

'ın doğusunda yıldırım düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:49
Hindistan'da yıldırım 5 can aldı

Medyada yer alan haberlere göre, yetkililer, Bihar eyaletinin Aurangabad bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı yıldırımların 5 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi. yetkilileri, yağışların devam etmesinin beklendiğini söyledi.

ÜLKEDE MUSON YAĞMURLARI DÖNEMİNDE YILDIRIM DÜŞMELERİNE SIK RASTLANIYOR!

Ülkede şiddetli muson yağmurları döneminde yıldırım düşmelerine sık rastlanıyor.'da geçen ay yıldırım düşmesi ve yağışlar nedeniyle en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

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Hindistan'da yıldırım 5 can aldı
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