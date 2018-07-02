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mahkemesi Özkan’ın gözaltı süresini yine uzattı

ASLIŞAH SARITAŞ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018
İsrail mahkemesi Özkan’ın gözaltı süresini yine uzattı
İsraıl askeri mahkemesi, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği 'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın gözaltı süresini bir kez daha uzattı. Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, " devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi" suçlamasıyla askeri mahkeme karşısına çıkarılan Özkan için İsrail polisinin 7 günlük daha gözaltı istediğini, ancak mahkemenin gözaltı süresini 3 gün daha uzattığını aktardı. Hamaysa duruşmaya Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nden yetkililerin de katıldığını belirtti. Polisin 3 günlük gözaltı süresiyle Özkan ile ilgili soruşturma sürecini sona erdireceğini söyleyen Hamayse, savunma heyeti olarak yarın Özkan'ı tutulduğu Petah Tikva'daki gözaltı merkezinde ziyaret edeceklerini ifade etti.
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İsrail mahkemesi Özkan’ın gözaltı süresini yine uzattı
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